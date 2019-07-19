مصادر: اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بعدد من محاور طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة تجددت بعدد من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأكدت المصادر أن اشتباكات قوية تسمع باتجاه طريق المطار في هذه الاثناء والاصوات مسموعة بوضوح في عدة مناطق بطرابلس .

وأضافت المصادر أن اصوات اشتباكات بالمدافع الثقيلة تسمع بمنطقة شارع الخلاطات الان جنوب العاصمة.

كما تجددت الاشتباكات القوية بمنطقة مقسم العكاري بمحور صلاح الدين .

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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