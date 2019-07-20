فيديو | قناة العدالة والبناء تتهم حفتر بنشر القمامة والفيروسات في طرابلس !

ليبيا – إتهمت قناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالتسبب في إنتشار وتفشي أزمة القمامة في طرابلس .

مساء الجمعة نشرت قناة ليبيا بانوراما ” فيديوجرافيك ” عن أزمة إنتشار القمامة في طرابلس رابطة المسألة بحفتر حيث قالت في هذا الفيديو بأن كارثة بيئية ستحل بطرابلس بسبب إنتشار القمامة جراء إغلاق مكب ” سيدي السايح ” جنوب العاصمة .

وأضافت القناة بأن إغلاق مكب سيدي السايح نتج عنه تراكم ما أسمتها ” النفايات المرحلية ” في مكبات أبوسليم وتاجوراء مستدلة في ذلك بحديث رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس ناصر الكريوي وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين .

وقال الكريوي بأن القمامة تتراكم منذ 100 في المكب المرحلي بمنطقة أبوسليم ذات الكثافة السكانية حيث لا يجب أن تبقى أكثر من ليلة واحدة لما في ذلك من تعريض لحياة المواطنين من خطر ، متجاهلاً حقيقة أن منطقة سيدي السايح قد أصبحت أيضاً في السنوات الأخيرة ذات كثافة سكانية عالية تعاني الأمرّين جراء حرائق ذلك المكب الذي لطالما طالب مجلسها البلدي بإغلاقه .

وأشارت القناة إلى أن إنتاج طرابلس من القمامة يبلغ 2400 طن يومياً محذرة من تسرب المواد السامة والمعادن الثقيلة من هذه النفايات وخطرها على البيئة ولكن مجدداً تجاهلت ليبيا بانوراما حقيقة أخرى وهي تغطياتها السابقة لأزمة القمامة المستمرة في العاصمة حيث وظفتها في هذا الفيديو وكأنها تحدث لأول مرة .

وفي هذا التوظيف السيء وقعت القناة في مغالطة أخرى عندما حذرت من إنتشار البكتيريا والفيروسات والأوبئة والحشرات الناقلة للمرض ، متجاهلة وللمرة الثانية تسجيل حالات إصابة بالملاريا والكوليرا ولأول مرة في تاريخ طرابلس منذ عقود وقد حدث هذا في عهد الرئاسي وحكومته بمناطق أبوسليم وعين زارة وغيرها وختمت الفيديو بالقول ” البيئة ضحية جديدة لهجوم حفتر على طرابلس ” .

ومذ نشرت القناة هذا الفيديو هذه الليلة إنهالت عليها التعليقات الساخرة حتى من متابعيها مؤكدين بأن نشرته إستخفاف وتوظيف للأزمة لا يختلف على توظيف الإخوان المسلمين للدين فيما إستنكر البعض الآخر هذا العمل معتبرينه تستراً على أزمة عمرها سنوات فشل الرئاسي ومن سبقوه في حلها رغم مليارات المليارات التي أنفقت خلال السنوات الثمان سنوات الأخيرة ، حتى أن معلقك ذهبت للإستخفاف بما نشرته القناة وتسترها على الفشل الذي كان الحزب شركاء فيه منذ حكومات الإنتقالي إلى الرئاسي بالقول أن ” حتى السيدة التي لم تتمكن من الحمل من زوجها يقف حفتر خلف هذا الأمر ” ! .

وفي ما يلي بعض التعليقات من صفحة القناة :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية