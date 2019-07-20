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فيديو | قناة العدالة والبناء تتهم حفتر بنشر القمامة والفيروسات في طرابلس !

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهمت قناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالتسبب في إنتشار وتفشي أزمة القمامة في طرابلس .

مساء الجمعة نشرت قناة ليبيا بانوراما ” فيديوجرافيك ” عن أزمة إنتشار القمامة في طرابلس رابطة المسألة بحفتر حيث قالت في هذا الفيديو بأن كارثة بيئية ستحل بطرابلس بسبب إنتشار القمامة جراء إغلاق مكب ” سيدي السايح ” جنوب العاصمة .

وأضافت القناة بأن إغلاق مكب سيدي السايح نتج عنه تراكم ما أسمتها ” النفايات المرحلية ” في مكبات أبوسليم وتاجوراء مستدلة في ذلك بحديث رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس ناصر الكريوي وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين .

وقال الكريوي بأن القمامة تتراكم منذ 100 في المكب المرحلي بمنطقة أبوسليم ذات الكثافة السكانية حيث لا يجب أن تبقى أكثر من ليلة واحدة لما في ذلك من تعريض لحياة المواطنين من خطر ، متجاهلاً حقيقة أن منطقة سيدي السايح قد أصبحت أيضاً في السنوات الأخيرة ذات كثافة سكانية عالية تعاني الأمرّين جراء حرائق ذلك المكب الذي لطالما طالب مجلسها البلدي بإغلاقه .

وأشارت القناة إلى أن إنتاج طرابلس من القمامة يبلغ 2400 طن يومياً محذرة من تسرب المواد السامة والمعادن الثقيلة من هذه النفايات وخطرها على البيئة ولكن مجدداً تجاهلت ليبيا بانوراما حقيقة أخرى وهي تغطياتها السابقة لأزمة القمامة المستمرة في العاصمة حيث وظفتها في هذا الفيديو وكأنها تحدث لأول مرة .

وفي هذا التوظيف السيء وقعت القناة في مغالطة أخرى عندما حذرت من إنتشار البكتيريا والفيروسات والأوبئة والحشرات الناقلة للمرض ، متجاهلة وللمرة الثانية تسجيل حالات إصابة بالملاريا والكوليرا ولأول مرة في تاريخ طرابلس منذ عقود وقد حدث هذا في عهد الرئاسي وحكومته بمناطق أبوسليم وعين زارة وغيرها وختمت الفيديو بالقول ” البيئة ضحية جديدة لهجوم حفتر على طرابلس ”  .

ومذ نشرت القناة هذا الفيديو هذه الليلة إنهالت عليها التعليقات الساخرة حتى من متابعيها مؤكدين بأن نشرته إستخفاف وتوظيف للأزمة لا يختلف على توظيف الإخوان المسلمين للدين فيما إستنكر البعض الآخر هذا العمل معتبرينه تستراً على أزمة عمرها سنوات فشل الرئاسي ومن سبقوه في حلها رغم مليارات المليارات التي أنفقت خلال السنوات الثمان سنوات الأخيرة ، حتى أن معلقك ذهبت للإستخفاف بما نشرته القناة وتسترها على الفشل الذي كان الحزب شركاء فيه منذ حكومات الإنتقالي إلى الرئاسي بالقول أن ” حتى السيدة التي لم تتمكن من الحمل من زوجها يقف حفتر خلف هذا الأمر ” ! .

وفي ما يلي بعض التعليقات من صفحة القناة :

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • وهل يوجد قمامة اسوأ من الاخوان شر خلق الله هم اصل كل الامراض فهم سرطان العصر لو عدنا لابوسليم قبل ظهور الاخوان كانت تعيش فى امان وكنت اشاهد الشباب ومعظمهم شوشانى يلعب داخل الملعب الموجود فى المساكن فى الطريق المؤدى الى جامع ابوسليم وكان امام المسجد موقف للحافلات تجلس فيه بعض السيدات تنتظر سيارة لشباب ياتى ليأخذها الى حوشه ايام زمان كانت امان وكنت اراقب فى مدرسة بالهضبة الخضراء وتشاجرت مع احد المسئولين عن اللجان لانه سمح لمدرسة معى بالانصراف مبكرا لبيتها وتركنى وحدى فجاء فى اليوم التالى وقال لى لو كنت تريد الراحة وتشرب الشاى واتواجد مكانك فنظرت حولى فوجدت يريدنى ان انصرف لان المراقبة التى كانت معى جميلة ويربد ان يوزعنى فرفضت وفى اليوم التالى جاءت معى مراقبة خالية من الجمال فلم يمر على لجنتى احد وكانت فرصة للطلاب ان يغشوا براحتهم وقالت لى المراقبة اشبح هذا المراقب فى اللجنة المجاورة الذى يرتدى الزى الوطنى الليبى انه مصرى يريد تقليد الليبيين ايام زمان فى الهضبة اما فى معهد ابوسليم فقلت لاحد الطلاب قعمز فقالى ماذا تفعل لو لم اجعمز ماذا تفعل فقلت له ساطردك وطردته بالفعل ولكن امنتحنوه فى مكان اخر فكان امتخان دبلوم ايام فى ابوسليم حيث ذهب احد المدرسين الى السوق وطلب من البائع دلاعة وطلب من مساعدته فى السعر فرفض وقال له هو انت ساعدتنى فى الامتحان لن ابيع لك شيئا وجاؤه مدرس اخر فقال له خذها ياشيخ بلا ثمن لانك ساعدتنى قى الامتحان فين ايام زمان ايام الامن والامان قبل الاخوان

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