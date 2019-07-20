المجلس الرئاسي يصدر بيانا بشأن التصعيد العسكري المحتمل في طرابلس

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميا، بيانا بشأن الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان صدر اليوم السبت أن الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي، بحسب البيان.

وأعرب المجلس عن قلقه بشأن هذا التصعيد، مشدداً على جاهزية قوات الوفاق لصد ما وصفه بــ “العدوان الجديد” دون أن ينسى دعوة البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ماسوف يحدث.

ووصف البيان الجيش الوطني بالمليشيات المعتدية،.محذراً من استهداف المدنيين، وداعياً إلى تحرك فعال لوقف هذا التصعيد وما سيخلفه من إراقة لدماء الليبيين وتدمير للبنية التحتية.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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