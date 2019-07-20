“الرئاسي” يُحذّر ويُهدّد: تصعيد عسكري وشيك بطرابلس

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قلقه إزاء ما وصفه بــ ( الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس ).

وأضاف “الرئاسي” في بيان صدر اليوم السبت أن الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي حسب ماجاء في البيان .

كما أكد المجلس خلال بيانه على جاهزية قوات الوفاق لصد ما وصفه بــ “العدوان الجديد” دون أن ينسى دعوة البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ماسوف يحدث ، واصفاً الجيش الوطني بالمليشيات المعتدية محذراً من استهداف المدنيين وداعياً إلى تحرك فعال لوقف ما وصفه بالعدوان .

بيان الرئاسي .. تحذير ووعيد

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