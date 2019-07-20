اخبار ليبيا الان

“الرئاسي” يُحذّر ويُهدّد: تصعيد عسكري وشيك بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قلقه إزاء ما وصفه بــ ( الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس ).

وأضاف “الرئاسي” في بيان صدر اليوم السبت أن الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي حسب ماجاء في البيان .

كما أكد المجلس خلال بيانه على جاهزية قوات الوفاق لصد ما وصفه بــ “العدوان الجديد” دون أن ينسى دعوة البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ماسوف يحدث ، واصفاً الجيش الوطني بالمليشيات المعتدية محذراً من استهداف المدنيين وداعياً إلى تحرك فعال لوقف ما وصفه بالعدوان .

بيان الرئاسي .. تحذير ووعيد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك