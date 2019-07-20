سلامة يلتقي أعضاء من البرلمان الليبي

التقى الممثل الخاص -لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا-غسان سلامة أمس الجمعة في تونس مع النائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري وعضوي المجلس يوسف الفرجاني ومصباح دومة.

وتطرق النقاش –حسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية – إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي عقد مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة والمستجدات السياسية وسبل تخفيف حدة النزاع.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها المبعوث الأممي في العاصمة التونسية مع ليبيين وأوروبيين في مساع لتقرؤيب وجهات النظر ومحاولة استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار والاقتتال على أطراف العاصمة طرابلس .

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