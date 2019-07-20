جامعة اجدابيا تستضيف الملتقى العلمي لجمعية علوم الأرض

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استضافت جامعة اجدابيا الملتقى العلمي الثاني لجمعية علوم الارض الذي ينتظم فى إطار التعاون العلمي بين المؤسسات العلمية.

ألقى عميد جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف كلمة في مفتتح الملتقى رحب فيها بالضيوف أعقبتها كلمة لرئيس جمعية علوم الأرض فرج سعيد.

كما شهدت فعاليات الملتقى عروضاً مرئية أولها لعضو الجمعية محمد الشلماني الذي طرح مقدمة حول تاريخ وأنشطة الجمعية وأهم منشوراتها .

ونُشط الملتقى بإلقاء ثلاث محاضرات حول استكشاف النفط فى ليبيا ، محاضرة أولى حول الاكتشافات النفطية البحرية بليبيا ومقارنتها بإكتشاف حقل الزهر المصري ومحاضرة ثانية حول دراسة جيوكيميائية لصخور المصدر فى منطقة شمال شرق ليبيا /برقة.. أما ثالث المحاضرات فكانت حول تاريخ استكشاف النفط فى ليبيا .

واختتم الملتقى بعرض حول زيارة جامعة اجدابيا إلى منطقة الصحابي .. كما قامت الجمعية بتكريم الدكتور موسى المقريف رئيس جامعة اجدابيا والمحاضرين ، إضافةً لتوزيع شهادات مشاركة على الحضور من عمداء و رؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وعلى الخريجين وطلبة كلية الهندسة في جامعة اجدابيا .

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