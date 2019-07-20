شعبة الإعلام الحربي : الجيش يستعد للهجوم الأخير

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،إن جميع القوات المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس ،على أهبة الإستعداد مُنتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للإنقضاض على آخر ما تبقى من جماعات المسلحة.

و أضافت شعبة الإعلام الحربي ،إن أفراد القوات المُسلحة جاهزون ومتأهبون وعازمون على النصر ،و القوات منتشرة على كامل تراب ليبيا ،وهي تعمل على تأمين الحدود والصحاري والبحار والحدود الجوية .. شرقاً وغرباً مروراً بمناطق الحقول النفطية وصولاً للجنوب .

وقالت شعبة الإعلام الحربي “ساعة النصر قد آن أوانها .. وها هي قد اقتربت وباتت تلوح في الأفق”.

و أصدرت القيادة العامة للجيش الليي ،أول أمس ،بيانا دعى فيه أهالي العاصمة الليبية طرابلس للابتعاد عن أماكن تمركز القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ،في حين طالبت شعبة الإعلام الحربي سكان العاصمة بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات والمواقع العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، لا سيما في منطقتي صلاح الدين والهضبة.

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