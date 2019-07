خاص المتوسط / حنان منير

أكد مندوب منطقة سبها العسكرية للغرف والسرايا الأمنية، علي الطرشاني، أن الأوضاع في سبها جيدة وتحت السيطرة.

وكشف الطرشاني، السبت، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الغرفة الأمنية ستقوم اليوم بعمل بوابة استيقاف في مدينة سبها للكشف عن السيارات المسروقة والمطلوبين وتسليمهم للجيش.

