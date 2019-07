مباحثات أممية أوروبية حول أوضاع الجنوب

المتوسط:

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، سفير الاتحاد الأوروبي لليبيا، آلن بوجيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الجانبين اتفقا على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم كما تم بحث الاحتياجات التنموية لمناطق الجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى قضية المهاجرين في مراكز الإيواء وسبل حمايتهم.

وكان التقى سلامة النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري وعضوي المجلس يوسف الفرجاني ومصباح دومة لمناقشة نتائج اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي عقد مؤخراً في القاهرة والمستجدات السياسية وسبل تخفيف حدة النزاع.

