وزير “صحة المؤقتة” يتفقد مستشفي الزويتينة القروي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب برفقة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي ومدير مكتب الوزير طارق نوح، بالإضافة إلى مدير العلاقات العامة عبدالله البراني ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة ابراهيم اليتيمي بالجولة ميدانية تفقدية ميدانية علي المرافق الصحية ببلدة الزويتينة وسلطان شملت المركز الصحي سلطان و مستشفي الزويتينةالقروي .

وكان في استقباله مسؤولي الأقسام المرافق الصحية و عدد من مدراءالمكاتب والاقسام بالمرافق الصحية .

واطلع عقوب خلال الزيارة الميدانية علي أعمال التطوير وجودة الخدمات وتقدير نسبه الانجاز بالأقسام وغرف العمليات والعناية الفائقة وأقسام الإيواء وعلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضي والمترددين بهدف التعرف عن قرب علي ملاحظاتهم واحتياجاتهم وعلى الخدمات التي تقدمها الي أهالي بلدتي زويتينة وسلطان وماجاورها، ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

