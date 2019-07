“عدل الوفاق”: الإفراج الصحي عن البغدادي المحمودي

المتوسط:

أصدر وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، قرارا يقضي بالإفراج الصحي عن آخر رئيس وزراء “أمين لجنة شعبية عامة” في النظام السابق البغدادي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة على ذمة القضية رقم 2012.630 سجل عام.

ونص قرار وزير العدل رقم 541 لسنة 2019 على ” الإفراج الصحي جاء بناء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المحمودي لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية وذلك بعد أن استنفذت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل.

وأفادت وزارة العدل في بيان لمكتب الوزير بأن الإفراج لدواعي صحية يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.

