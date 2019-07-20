اخبار ليبيا الان

الرئاسي: قلقون من تصعيد عسكري جديد ومستعدون لصد العدوان

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعرب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عن قلقه بخصوص تقارير أممية وإعلامية تفيد بوجود استعدادات لتصعيد عسكري جديد عبر ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية في طرابلس بما فيها مطار معيتيقة.

وأكد المجلس في بيان له جاهزية قوات الوفاق لصد أي عدوان جديد على العاصمة، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما تعتزم ارتكابه القوات المعتدية من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين.

كما دعا الرئاسي إلى تحرك فعال لوقف هذا العدوان وما قد يسببه من إراقة لدماء الليبيين وتدمير البنية التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين.

كان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طالب الكونغرس الأمريكي بوضع حد لما سماه العناد المخرب لدول الإمارات ومصر والسعودية الداعمة لحفتر، وأوضح المشري في خطاب موجه لرئيسة الكونغرس نانسي بيولسي أن قوات حفتر ارتكبت العديد من جرائم الحرب وقتلت الأسرى وقصفت اللاجئين، واستخدمت أسلحة متطورة أمريكية الصنع بدعم من فرنسا والإمارات.

من جهته قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في رسالة موجهة لمجلس الأمن الدولي إن قوات حفتر ما تزال تتلقى دعما خارجيا لقصف مناطق وأحياء العاصمة، في مخالفة لمساعي مجلس الأمن لوقف الحرب، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه العدوان على طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عايشين فى الطراوة يرددون اسطوانة مشروخة تثير سخرية العالم كله عليهم من ان جيش وطنى وهو يحارب الارهاب بامر من مجلس نواب الشعب يعتدى على سراق مال عام ودواعش ومهربى البشر ومجرمين دوليين .انتهى الدرس يااغبياء البحر امامكم لتشربوا منه او تهاجروا الى ايطاليا والجيش من خلفكم اما ان يقتلكم او تسلموا انفسكم لتدخلوا السجون وانتم صاغرون بدلا من الشرفاء المسجونين ظلما وعدوانا فالسجون صنعت خصيصا لامثالكم من الاغبياء

    رد