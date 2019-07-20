استقالة جماعية للجنة العلاج بالخارج التابعة للوفاق

أعلن أعضاء اللجنة الاستشارية للعلاج بالخارج، استقالة جماعية، احتجاجا على ما وصفوه بالمعاناة التي يلاقيها المرضى الليبييون الموفدون للعلاج في ألمانيا وتونس ومصر.

هذا وقالت وزارة الصحة المفوضة، إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس امتنع عن إحالة المخصصات المالية للمرضى، الأمر الذي اعتبرته تدخلا واضحا في اختصاصات الوزارة، وانعكاسا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات.

هذا وأضافت الوزارة أنها أوقفت العلاج بالخارج بشكل كامل، ونصحت المواطنين الحاصلين على موافقات بعدم السفر، بسبب عدم تنفيذ مخصصاتهم العلاجية، وعدم تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها القانونية، والتي قد تترتب عنها مضاعفات قد تحدث للمرضى جراء عدم تنفيذ العلاجات المطلوبة.

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