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هل يفتح “الرئاسي” بوابات العاصمة.. لـ”حرب أردوغان”؟

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لوحظ ليبياً “التناغم المرتبك” بين بيانين أحدهما أصدره بدون مناسبة المجلس الأعلى للدولة قبل ظهر يوم الجمعة، وآخر أصدره في وقت مبكر فجر اليوم السبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بـ”مضمون لافت” يُحذّر العالم من تصعيد عسكري وشيك يُحضَر له الجيش الوطني بمعية أطراف إقليمية داعمة له، فيما تقول البيانات إن قوات “الوفاق” جاهزة لصد الهجوم والتصعيد، لكن لغة البيانات في ارتباك مفضوح تطالب العالم بالتدخل لوقف هذا التصعيد.

أوساط مواكبة قالت إن بياني “الرئاسي والدولة” لهما “سر مخفي”، لأن قواتهما يفترض أنهما تعيشات تصعيدا عسكريا مستمرا منذ مطلع شهر أبريل الماضي حين بدأ الجيش الوطني عملية العسكرية صوب العاصمة، وأنه لم يخل يوم من دون تحريك عسكري لمحاور القتال، فيما يفترض أيضا أن الأمم المتحدة وبعثتها الأممية بصورة ما يجري، خصوصا وأنها أصدرت تصريحات ووساطات لوقف إطلاق النار فورا، وللمفارقة فإن الجيش بدأ عمليته حينما كان أنطونيو غوتيريش لا يزال على الأرض الليبية، فَمَن هي الجهات التي خاطبتها “اللغة المهزوزة” لهذه البيانات فعلاً.

تفترض الأوساط أن “رئاسي الوفاق” يريد أن “يشرعن” تدخلا إقليمياً في حرب العاصمة، وأنه قد يفتح محاور القتال لـ”تدخل نوعي” لحليفه التركي رجب طيب أردوغان، وأن يصبح هذا التدخل علنيا ولا يُشكّل عبئا سياسيا عليه، كونه يصعب إخفاؤه، وأن هذه “الشرعنة” لا يمكن أن تكون مقنعة من دون “الترويج لمزاعم” عن تصعيد عسكري كبير ستشترك به دول إقليمية دعما للجيش الوطني، وهو أمر سبق لـ”الوفاق” أن تحدثت عنه طيلة الأسابيع الماضية، فيما تسأل الأوساط: هل يحاول السراج القول إنه “مفيش حد خير من حد”، وأن “العصملي” قد أصبح جزءا من حرب العاصمة التي لم يغب عنها أساسا؟.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اردوغان جبان وقت الجد يترك من يدعمه عريان كما حدث فى حلب والبواغيز لمن يدعمهم على مقربة من حدوده اما فى ليبيا فهى بعيدة ونقل الاسلحة مكلف بينما مصر مجاورة لليبيا وبها اكبر قاعدة عسكرية قى المنطقة مجاورة للحدود الليبية وتتمنى ان تلقن الاسطى اردوغان درسا لن ينساه وهو رغم غباؤه الشديد لكن لا يتحمل صفعة فى ليبيا رغم تحذير زعيم المعارضة تطيح به من السلطة الى السجن واعداؤه كثر فى الداخل وجرائمه عديدة فالمتغطى باردوغان عريان والوقت اصبح مناسبا لتحرير طرابلس بعد انتهاء كاس الامم الافريقية وعدم انشغال القوات المصرية بتامينها وتفرغها للحرب على الارهاب فى ليبيا ولكن مصر تعمل فى صمت بينما جعجعة اردوغان دوة فارغة ضيعت من دعمهم فى مصر والسودان ومن باع لهم جزيرة سواكن الان فى السجن ومن باع العاصمة طرابلس مصيره مماثل وسيكون رفيق عشماوى

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