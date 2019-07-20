جمعة “سلامة” لا مكان فيها للراحة

ما يزال المبعوث الأممي غسان سلامة يبحث عن دعم دولي لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وإيقاف المعارك والعودة إلى المسار السياسي.

وأجرى سلامة لقاءات عدة الجمعة مع عدد من السفراء الأجانب الموجودين في تونس، من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا، حيث اتفقا على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم، كما تم بحث الاحتياجات التنموية لمناطق الجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى قضية المهاجرين في مراكز الإيواء وسبل حمايتهم.

انتقل سلامه بعدها للقاء سفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز ليبحث معه كيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا وسبل العودة للعملية السياسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين على ضرورة حماية المدنيين كأولوية قصوى.

وجمع سلامة لقاء آخر بالسفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، استعرضا خلاله خلاصة جولته الخارجية الأخيرة ، وأبدت سفيرة فرنسا دعم بلادها لجهود تقريب وجهات النظر خارجيا وداخليا مع تأكيدها على حماية المدنيين.

ولم تتوقف لقاءات سلامة على الصعيد الدولي فقط ، بل ختم ماراثون لقاءاته الجمعة باجتماع مع النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري والنائبان يوسف الفرجاني ومصباح دومة، حيث تطرقوا خلال لقاءهم لاجتماع النواب الذي عقد مؤخرا في القاهرة وآخر المستجدات السياسية وسبل تخفيف حدة المعارك في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية