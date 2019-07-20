اتحاد الكرة يكرم رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم

قام أعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، المرافقين لمنتخب المحليين في معسكره الخارجي بالمغرب، بتكريم رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم “فوزي لقجع” وكذلك لجنة المنتخبات المغربية لكرة القدم.

كما شمل التكريم السفير الليبي بالمملكة المغربية عبد المجيد سيف النصر والقنصل الليبي علي أسحيب بالرباط.

وجاءت هذه التكريمات تقديراً وعرفاناً على الجهود التي بذلها هؤلاء من أجل تذليل كافة الصعوبات أمام بعثة منتخبنا الوطني، وتوفير أفضل الظروف الملائمة لإقامته بالأراضي المغربية، علاوة على ما حظى به فرسان المتوسط من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

يذكر أن معسكر المنتخب الوطني لازال متواصلاً تحت إشراف المدرب “جلال الدامجة” ومساعديه “أكرم الهمالي” و”سالم الجلالي”.

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