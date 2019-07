المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميا من حقل الشرارة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن فرق من المؤسسة تقوم بالتحقق من الصمامات المشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة.

وأضافت المؤسسة أنه يجري تحقيق واسع النطاق حول الموضوع، ولا توجد تأثيرات على الإنتاج في حقل الفيل.

