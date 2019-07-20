إجتماع القاهرة على طاولة لقاء سلامة مع عدد من النواب

ليبيا – إلتقى الممثل الخاص غسان سلامة أمس الجمعة مع النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري وعضوي المجلس يوسف الفرجاني ومصباح دومة.

اللقاء تطرق وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي عقد مؤخراً في القاهرة والمستجدات السياسية وسبل تخفيف حدة النزاع.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد إنتهاء إجتماع النواب في القاهرة والذي قرروا فيه إجتماعهم بنصاب صحيح داخل ليبيا والإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومتي الوفاق والمؤقتة.

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