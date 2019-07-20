عدل الوفاق تقرر الإفراج عن البغدادي المحمودي لدواعي صحية

ليبيا – أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق قرار رقم 514 لسنة 2019 بشأن الإفراج عن البغدادي علي المحمودي النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زاره على ذمة القضية رقم 2012/630 سجل عام.

عدل الوفاق أشارت في نص القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه إلى أن الإفراج عن المحمودي جاء بناء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية وذلك بعد إن استنفذت وزارتا العدل و الصحة سبل علاجه في الداخل.

وأكدت الوزارة أن الإفراج تم لدواعي صحية يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح و التأهيل استجابة لإعتبارات الرأفة و الرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.

يشار إلى أن المحمودي شغل منصب آخر أمين للجنة الشعبية العامة “رئيس الوزراء” خلال فترة حكم القذافي.

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