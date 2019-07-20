الرئاسي يعرب عن قلقه من تصعيد القوات المسلحة لعملياتها جنوب طرابلس

ليبيا – أعرب ما تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي في بيان لهم عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس” (إستعدادات القوات المسلحة لدخول قلب العاصمة).

الرئاسي إدعى في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم السبت أن الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي على حد زعمه .

وأكد البيان على جاهزية قوات الوفاق لصد وهزيمة ما وصفه بــ “العدوان الجديد” ، داعياً البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ماسوف يحدث.

كما زعم في ختام بيانه بأن من وصفهم بـ” المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) تعتزم إرتكاب تصعيد عسكري و إستهداف المدنيين ، داعياً إلى تحرك فعال لوقف ما وصفه بـ “العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومايسببه من إراقة لدماء الليبيين وتدمير البنية التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب و معاناة المواطنيين حسب تعبيره.

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