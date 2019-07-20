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الرئاسي يعرب عن قلقه من تصعيد القوات المسلحة لعملياتها جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب ما تبقى من أعضاء  المجلس الرئاسي في بيان لهم عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس” (إستعدادات القوات المسلحة لدخول قلب العاصمة).

الرئاسي إدعى في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم السبت أن الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي على حد زعمه .

وأكد البيان على جاهزية قوات الوفاق لصد وهزيمة ما وصفه بــ “العدوان الجديد” ، داعياً البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ماسوف يحدث.

كما زعم في ختام بيانه بأن من وصفهم بـ” المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) تعتزم إرتكاب تصعيد عسكري و إستهداف المدنيين ، داعياً إلى تحرك فعال لوقف ما وصفه بـ “العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومايسببه من إراقة لدماء الليبيين وتدمير البنية التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب و معاناة المواطنيين حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .العالم كله يدعم القوات المعتدية بامر من مجلس نواب الشعب على المرتزقة وسراق المال العام ومهربى البشر والدواعش والقاعدة والمجرمين المطلوبين دوليا ومن يوفر لهم غطاء سياسى كما ورد فى تقرير وزارة الخارجية الامريكية وكما اكد بوتن على نقل دواعش من سوريا وفى ظل السموات المفتوحة يرى العالم الحقيقة واى صرخات منكم تسعده لان الحرب على الارهاب لها الاولوية القصوى من كل دول العالم اصرخ استغيث فلن تجد الا البحر امامكم تشربون منه او تغرقون فيه او يقتلكم الجيش الوطنى اذا رفعتم السلاح اما من يسلم نفسه فيوضع فى السجن ليكون من الصاغرين اما المجانين منكم فقرقارش فى انتظاركم واذا لم تكفى ستعالجوا بالخارج فى العباسية او الخانكة فى مصر وبعد الشفاء بجلسات الكهرباء تحاسبوا علة الفباء فمنكم من يشنق ومنكم من يعلق من بيضانه على اعمدة شوارع طرابلس اما قنونو فمكانه محجوز مع قرود غابة النصر ليسلى الزوار

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