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اللواء 73 مشاة: خسائر فادحة نتيجة غارات جوية على تمركزات للوفاق بكوبري السواني

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال المركز الاعلامي باللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني أن سلاح الجو إستهدف صباح اليوم عدد من الآليات والأفراد لقوات حكومة الوفاق بالقرب من كوبري السواني، وخلفت سقوط جثث عديدة في صفوف الوفاق بحسب تقرير سرية الإستطلاع باللواء 73 مشاة.

وأكد اللواء 73 مشاة في بيان صادر عنه، أنه تم استهداف مباشر بالكورنيت لمرصد تابع لمسلحي الوفاق من قبل سرية م د باللواء 73 مشاة، المرصد يقابل مفرق الرمله بطريق المطار كوبري السواني.

وأشار اللواء إلى أن مناوشات وقعت خلال الساعات الأولى صباح اليوم بمنطقة الأحياء البرية، مضيفا أن الأمور عادت للهدوء كما كانت.

وكامت مصادر محلية أكدت إندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بمحاور طريق المطار وصلاح الدين وشارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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  • .العالم كله يدعم القوات المسلحة الليبية التى تتقدم بامر من مجلس نواب الشعب على المرتزقة وسراق المال العام ومهربى البشر والدواعش والقاعدة والمجرمين المطلوبين دوليا ومن يوفر لهم غطاء سياسى كما ورد فى تقرير وزارة الخارجية الامريكية وكما اكد بوتن على نقل دواعش من سوريا وفى ظل السموات المفتوحة يرى العالم الحقيقة واى صرخات منكم تسعده لان الحرب على الارهاب لها الاولوية القصوى من كل دول العالم اصرخ استغيث فلن تجد الا البحر امامكم تشربون منه او تغرقون فيه او يقتلكم الجيش الوطنى اذا رفعتم السلاح اما من يسلم نفسه فيوضع فى السجن ليكون من الصاغرين اما المجانين منكم فقرقارش فى انتظاركم واذا لم تكفى ستعالجوا بالخارج فى العباسية او الخانكة فى مصر وبعد الشفاء بجلسات الكهرباء تحاسبوا على الغباء فمنكم من يشنق ومنكم من يعلق من بيضانه على اعمدة شوارع طرابلس اما قنونو فمكانه محجوز مع قرود غابة النصر ليسلى الزوار

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