اللواء 73 مشاة: خسائر فادحة نتيجة غارات جوية على تمركزات للوفاق بكوبري السواني

قال المركز الاعلامي باللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني أن سلاح الجو إستهدف صباح اليوم عدد من الآليات والأفراد لقوات حكومة الوفاق بالقرب من كوبري السواني، وخلفت سقوط جثث عديدة في صفوف الوفاق بحسب تقرير سرية الإستطلاع باللواء 73 مشاة.

وأكد اللواء 73 مشاة في بيان صادر عنه، أنه تم استهداف مباشر بالكورنيت لمرصد تابع لمسلحي الوفاق من قبل سرية م د باللواء 73 مشاة، المرصد يقابل مفرق الرمله بطريق المطار كوبري السواني.

وأشار اللواء إلى أن مناوشات وقعت خلال الساعات الأولى صباح اليوم بمنطقة الأحياء البرية، مضيفا أن الأمور عادت للهدوء كما كانت.

وكامت مصادر محلية أكدت إندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بمحاور طريق المطار وصلاح الدين وشارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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