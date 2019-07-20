جهاز النهر الصناعي: مياه النهر تصل اليوم إلى طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشرع النهر الصناعي عن بدء وصول إمدادات المياه إلى مدن “مصراته، زليتن، الخمس” عبر المسار الشرقي.

وأضاف الجهاز في إعلانه الجمعة أن المياه ستبدأ في الوصول تدريجياً إلى طرابلس والمناطق المجاورة لها اليوم السبت.

وكانت مجموعة مسلحة قد أوقفت الكهرباء عن كافة الحقول بمنظمة جبل الحساونة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن المناطق الجنوبية وقد تم حل الإشكال عبر وجهاء وأعيان المنطقة الذين تفاوضوا مع المجموعة المسلحة التي انسحبت نهاية الأسبوع فاسحةً المجال لإعادة الكهرباء للمنظومة وبدء عمليات التشغيل والتعبئة على كافة المسارات بحسب منشورات الجهاز.

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