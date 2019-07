أمن طرابلس تكشف أسباب القبض على مدير مركز الرقابة على الأغذية

المتوسط:

كشفت مديرية أمن طرابلس، الجمعة، أن مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد المشاي، مقبوض عليه على خلفية شكوى مقدمة ضده من مدير مكتب الشؤون الإدارية المركز، تتعلق بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز.

وبينت المديرية في منشور لها، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه وبناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد المشاي تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى، مشيرة إلى أنه تبين من خلال التحقيق صحة الشكوى المقدمة ضده، وأن التحقيقات مازالت مستمرة .

