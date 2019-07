المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، أن جميع القوات المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس، على أهبة الاستعداد مُنتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات المسلحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي “ساعة النصر قد آن أوانها .. وها هي قد اقتربت وباتت تلوح في الأفق”.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن أفراد القوات المُسلحة جاهزون ومتأهبون وعازمون على النصر، والقوات منتشرة على كامل تراب ليبيا وتعمل على تأمين الحدود والصحاري والبحار والحدود الجوية .. شرقاً وغرباً مروراً بمناطق الحقول النفطية وصولاً للجنوب .

