المتوسط:

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشرع النهر الصناعي، بدء وصول المياه تدريجياً إلى طرابلس والمناطق المجاورة لها اليوم السبت.

وكانت مجموعة مسلحة قد أوقفت الكهرباء عن كافة الحقول بمنظمة جبل الحساونة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن المناطق الجنوبية وقد تم حل الإشكال عبر وجهاء وأعيان المنطقة الذين تفاوضوا مع المجموعة المسلحة التي انسحبت نهاية الأسبوع وأفسحت المجال لإعادة الكهرباء للمنظومة وبدء عمليات التشغيل والتعبئة على كافة المسارات بحسب منشورات الجهاز.

The post اليوم.. بدء وصول المياه تدريجياً إلى طرابلس والمناطق المجاورة لها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية