افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، المركز الصحي شهداء زواوة بمدينة بنغازي.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة صحة المؤقتة، إلى ان افتتاح المركز الصحي شهداء زوارة جاءت بعد استكمال عمليات الصيانة بشكل كامل.

