“أمن رقدالين”: إنشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج المدينة

قامت مديرية امن رقدالين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة بإقامة التمركزات والدوريات الأمنية وذلك للمجاهرة بالأمن ، وانشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج بلدية رقدالين لضبط المجرمين والخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي خروقات أمنية والتعامل بكل حزم ودقة وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

وتثمن وزارة الداخلية كافة الجهود التي تبذلها مديرية أمن رقدالين والأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة في حفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.

