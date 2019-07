آلية تنسيب الطلبة الخرجين محور اجتماع وزارة “تعليم الوفاق”

المتوسط:

ناقش مدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة ( الطاهر بن طاهر ) خلال اجتماع عقده يوم أمس الخميس مع وكلاء الشؤون العلمية بجامعات ” طرابلس،الزاوية، صبراتة، الجفارة، نالوت، الزنتان، سبها، الجفرة، مصراتة، بني وليد، سرت، خليج السدرة، المرقب، غريان “القدرة اﻻستعابية لهذه الجامعات لسنوات القادمة .

وفي هذا السياق طالب ” بن طاهر ” الحاضرون بتكاثف جهودهم مع اﻹدارة للخروج بمستوى جامعي جيد، مشددا على ضرورة التقيد بالمعلومات والبيانات بالخصوص التي سيطلبها منهم فريق العمل بإدارة شؤون الجامعات بأن تكون بيانات دقيقة لكل اﻷقسام .

وتبادل المجتمعون النقاش أيضا مع مدير مركز اﻻمتحانات ( محمود البوعزي ) حول آلية تنسيب الطلبة الخرجين لسنة الماضية لمعرفة الصعوبات والمشاكل التي واجهة المركز لتداركها هذا العام

