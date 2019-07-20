الرئاسي يحذر من تصعيد عسكري جديد في طرابلس

أكد المجلس الرئاسي أنه يتابع بقلق ما يتوفر من معلومات “وما أكدته تقارير أممية وإعلامية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد من قبل قوات الجيش في العاصمة طرابلس”.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له “جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد” قوات الجيش داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما قد تعتزم قوات الجيش ارتكابه من تصعيد عسكري مطالبا بتحرك فعال لوقف الاشتباكات وما سببته من إراقة للدماء وتدمير البنية التحتية وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيلا و5752 جريحا بينهم مدنيون.

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