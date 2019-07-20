توقف إنتاج 290 ألف برميل يومياً من حقل الشرارة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط توقف انتاج 290 ألف برميل يوميا من حقل الشرارة النفطي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية أن فرق من المؤسسة تقوم بالتحقق من الصمامات المشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة، مضيفة أنه يجري عمل تحقيق واسع النطاق حول الأمر مشددة على عدم وجود تأثيرات على الإنتاج في حقل الفيل.

وكان عضو مجلس النواب عن اوباري غات مرزق محمد علي مدور قال لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” ان اغلاق حقل الشرارة جاء كردة فعل غاضبة على الاوضاع المعيشية التي يعيشها الجنوب ووصفها بالأوضاع المتردية جدا.

وقال مدور”إن حراك غضب فزان عندما يقوم بإغلاق انابيب النفط انما يطالب بحقوقه المهضومة وان يتساوى الجنوب بذات المستوى الذي يتمتع به الشمال من الخدمات”.

وأعرب مدور عن استيائه من تعامل الحكومات المتعاقبة مع الخدمات الضرورية للمواطن في الجنوب.

وواصل مدور حديثه بالقول إن شروط فتح الحقل هو توفير الكهرباء والسيولة وكل الخدمات الاساسية للمواطن وطالب مدور الجنوب الشرقي بان يخطو ذات الخطوة وان يتوقف النفط الى ان تتحسن.

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