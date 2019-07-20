أمن طرابلس تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء مدير عام الرقابة على الأغذية

نفت مديرية أمن طرابلس ما تردد من أنباء بشأن اختطاف مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر حسن المشاي.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المشاي مقبوض عليه بموجب شكوى مقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز كونه قام بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه بناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد المشاي تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى وضبط أقوال المشتكي فيه وتبين ومن خلال التحقيق صحة الشكوى المقدمة ضده مشيرة إلى أنه جرى حتى الآن استرجاع سيارتين منه الأولى نوع ميتسوبيشي كنتر والثانية كيا سيراتو وقد قام بتمليكها لأبنه بدون وجه حق وبمبلغ 1000 دينار للسيارة الواحدة

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن التحقيقات لا زالت مستمرة بشأن المشاي.

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