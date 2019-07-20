المشري يبحث مع رئيس الوزراء المغربي الوضع في ليبيا

التقى وفد مجلس الدولة برئاسة رئيس المجلس خالد المشري رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامة المشري بالعاصمة المغربية الرباط، مناقشة الوضع في ليبيا والآثار المترتبة على اشتباكات طرابلس.

وأكد رئيس الوزراء المغربي التزام المغرب بالاتفاق السياسي والاعتراف فقط بالأجسام المنبثقة عنه، ورفض أي استخدام للقوة لفرض غير ذلك.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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