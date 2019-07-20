اخبار ليبيا الان

بالفيديو..ظهور مريب وعلى غير العادة لصلاح بادي

تم النشر منذُ 37 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ظهر آمر لواء الصمود صلاح بادي عضو المؤتمر السابق ،والمطلوب دوليا ،في كلمة مصورة تداولت على شبكات التواصل الاجتماعي ،فجر اليوم السبت ،طالب فيها مجلس الأمن بأن يصدر قراراً بمنع الدول الداعمة للجيش الوطني مما أسماه التدخل في شؤون الليبيين .
ووجه بادي تحدياً للمجتمع الدولي بأن يطالب الدول التي قال بأنها داعمة لحفتر بأن توقف دعمها له وحينها لن يصمد يوماً واحداً ،داعيا من أسماهم بالأحرار بالتصدي لهذا الهجوم الغادر بالخروج دائماً للساحات لدعم المرابطين في المحاور والتنديد بتدخل هذه الدول ووقف دعمها لحفتر ،على حد قوله .
وأكد بادي في كلمته المسجلة  ،والتي بدت مغايرة عن  كلماته السابقة ،أن ما يتداول عن دعم تركي لقوات الوفاق والجماعات المسلحة الموالية لها ،أن الذين يقولون بذلك عليهم أن يعلموا أن تركيا لم تعالج جريحاً واحداً بدون مقابل.

كما طالب بادي في كلمته ألا تنظر تركيا لليبيا من خلال حزب معين أو جماعة بل كدولة وشعب ، ملمحاً إلى محاذير إقامة اتفاقيات لايعرف أين مؤداها مع تركيا وغيرها، فالليبيين في حل منها، في إشارة إلى تحركات المجلس الرئاسي وأعلى الدولة بالخصوص.

وكشف بادي بأن من هم في السلطة هم من أوصلوا البلاد لهذا الحال إضافة لتغول بعض الأحزاب والشخصيات وكذلك القادة المحسوبين على الكتائب الذين قال أن منهم من سارع و إستغل الفرصة بينما ” الأبطال ” في ساحات القتال للضغط على الرئاسي للحصول على القرارات والتعيينات محذراً إياهم بالقول : ” لا تفرحوا كثيراً فهذا لا يليق بإنسان سوي في واقعنا اليوم ” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاخوان من شر ما خلق .هل يتصور هؤلاء الاغبياء ان يقفوا فى وجه الجيش الوطنى الليبى الذى ينفذ قرار نواب الشعب رقم 7 بمحاربة الارهاب وهذا الجيش مدعوم كما تقولون انتم من التحالف العربى لمكافحة الارهاب بعد تقرير الخارجية الامريكية وكلام بوتن فى ايطاليا من وجود ارهابيين نقلوا من سوريا الى طرابلس والعالم كله يدعم الجيش الوطنى فيما عدا محور الشر الصهيونى فى تركيا وقطر صهيونى لان الفرق الرياضية الاسرائلية تلعب فى قطر ولا تستطيع ان تذهب الى مصر او السعودية او الامارات كما ان الملابس الداخلية للجيش الاسرائيلى صناعة تركية والاسطى اردوغان زار اسرائيل عدة مرات بينما لم يذهب السيسى ولا اى مسئول سعودى ولا امارتى اسرائيل وعندما قابل نائب فى البرلمان المصرى السفيه الاسرائيلى فى القاهرة تم فصله من البرلمان رغم دوره فى اسقاط الاخوان فهو من اوهمهم بان السيسى اخوانى ومن غباوتهم صدقوا عينوه وزير للدفاع فكانت نهايتهم على يديه فمصر كانت مهد الاخوان ونهايتهم كانت بها فمصر هزمت التتار الذى لم يهزم من قبل وسحقت الاخوان وستقطع اخر زيولها فى ليبيا وغيرها ان شاء الله فكما ساعدت القذافى فى اخراج الاحتلال الايطالى والامريكى والبريطانى ستخرج ايضا الاحتلال التركى القطرى الاخوانى البغيض وتعيد لليبيا سيادها وترفع على ارضها رايات الكرامة انتهى الدرس يااغبياء ولا مكان لخرفان ماء ماء

    رد