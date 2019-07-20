بالفيديو..ظهور مريب وعلى غير العادة لصلاح بادي

ظهر آمر لواء الصمود صلاح بادي عضو المؤتمر السابق ،والمطلوب دوليا ،في كلمة مصورة تداولت على شبكات التواصل الاجتماعي ،فجر اليوم السبت ،طالب فيها مجلس الأمن بأن يصدر قراراً بمنع الدول الداعمة للجيش الوطني مما أسماه التدخل في شؤون الليبيين .

ووجه بادي تحدياً للمجتمع الدولي بأن يطالب الدول التي قال بأنها داعمة لحفتر بأن توقف دعمها له وحينها لن يصمد يوماً واحداً ،داعيا من أسماهم بالأحرار بالتصدي لهذا الهجوم الغادر بالخروج دائماً للساحات لدعم المرابطين في المحاور والتنديد بتدخل هذه الدول ووقف دعمها لحفتر ،على حد قوله .

وأكد بادي في كلمته المسجلة ،والتي بدت مغايرة عن كلماته السابقة ،أن ما يتداول عن دعم تركي لقوات الوفاق والجماعات المسلحة الموالية لها ،أن الذين يقولون بذلك عليهم أن يعلموا أن تركيا لم تعالج جريحاً واحداً بدون مقابل.

كما طالب بادي في كلمته ألا تنظر تركيا لليبيا من خلال حزب معين أو جماعة بل كدولة وشعب ، ملمحاً إلى محاذير إقامة اتفاقيات لايعرف أين مؤداها مع تركيا وغيرها، فالليبيين في حل منها، في إشارة إلى تحركات المجلس الرئاسي وأعلى الدولة بالخصوص.

وكشف بادي بأن من هم في السلطة هم من أوصلوا البلاد لهذا الحال إضافة لتغول بعض الأحزاب والشخصيات وكذلك القادة المحسوبين على الكتائب الذين قال أن منهم من سارع و إستغل الفرصة بينما ” الأبطال ” في ساحات القتال للضغط على الرئاسي للحصول على القرارات والتعيينات محذراً إياهم بالقول : ” لا تفرحوا كثيراً فهذا لا يليق بإنسان سوي في واقعنا اليوم ” .

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