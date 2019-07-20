وزير صحة المؤقتة يتفقد المركز الصحي سلطان

تفقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير الجارية داخل المركز الصحي سلطان.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن وزير الصحة تفقد آليات سير العمل في إنجاز أعمال الصيانة من قبل الشركة المنفذة وتقديرات نسبه الانجاز مبينة أنه رافق الوزير في جولته التفقدية وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي ومدير إدارة المشروعات بالوزارة سالم الجبالي ومدير مكتب الوزير طارق نوح ومدير العلاقات العامة عبدالله البراني ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة ابراهيم اليتيمي بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج .

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