مبعوث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: أربع ميليشيات تتحكم بحكومة الوفاق وتستغل اللاجئين في طرابلس 

طرابلس-العنوان

أكد المبعوث الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشيل أن حكومة الوفاق تتحكم في سلطتها أربعة ميليشيات ولا يمكنها التراجع عنها وهي التي تستغل اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في طرابلس.

وفي تصريح خاص بصحيفة لوموند الفرنسية تابعته العنوان قال كوشيل “إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستنكر سوء المعاملة التي تحدث في مراكز الإيواء في طرابلس”.

وأضاف “نحن نعلم أن المجتمع الدولي قلق بشأن الوضع ويعرف ما يحدث في المراكز من حيث سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية، وممارسات مثل الاغتصاب والضرب والاختفاء القسري.

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