الإفراج عن البغدادي المحمودي

أعلنت وزارة العدل الليبية، اليوم السبت ،عن الإفراج عن رئيس الوزراء بالنظام السابق البغدادي المحمودي ، المسجون بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة ،بسبب وضعه الصحي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن “قرارها جاء بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع البغدادي لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدة خارج المؤسسة السجنية بعد أن استنفذت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل”.

وشددت على أن “إطلاق سراح البغدادي تمّ لدواع صحية” وعلى أن ذلك “لا يعني نهاية المتابعة القضائية أو إسقاط للتهم المنسوبة إليه”.

يُشار إلى ان البغدادي المحمودي، هو آخر رئيس وزراء في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وظل محسوباً عليه خلال الثورة ،وفرّ المحمودي إلى تونس بعد أحداث فبراير بأشهر، وتم إلقاء القبض عليه سنة 2012 ومحاكمته بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، ثم تم الإفراج عنه ليتم في ما بعد إعادة اعتقاله وتسليمه إلى الحكومة الليبية.

وينزل البغدادي سجينا بأحد سجون العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق منذ حوالي 7 سنوات وقد تم إصدر أمر بالإفراج الطبي عنه في شهر مارس 2017 لكنه لم يُطبّق.

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