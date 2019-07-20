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مديرية طرابلس تكشف مصير “المشاي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مديرية أمن طرابلس في بيان لها أن القبض على مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي تم بناء على شكوى مقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز، كون المقبوض عليه قد قام بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز.

وقالت المديرية إنه بناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد المشاي، فقد تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى وضبط أقوال المشتكي، وقالت المديرية إن التحقيقات بيّنت صحة الشكوى المقدمة ضد المشاي – حسب بيان المديرية-، موكدة استرجاع سيارتين الأولى نوع ميتسوبيشي كنتر، والثانية كيا سيراتو، كان المشاي قد قام بتمليكهما لابنه بدون وجه حق وبمبلغ 1000 دينار للسيارة الواحدة حسب نص البيان.

وأوضحت المديرية في بيانها أن التحقيقات مازالت مستمرة لحين الانتهاء منها، يشار إلى أن المشاي تم القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، وذكرت مصادر أن عملية القبض تخللها إطلاق رصاص أسفر عن إصابة المشاي، فيما أكد المركز في بيان له تعرضه لحرب شديدة، بعد قيامه مؤخرا بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الموردة إلى ليبيا تحوي مواد مسرطنة ولحوما فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية، ومواد تحوي مكونات لاتتطابق مع المواصفات القياسية الليبية، مطالبا الجهات المسؤولة بسرعة التدخل للإفراج عن رئيس المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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