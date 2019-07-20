تعليم الوفاق تبحث القدرة الاستيعابية للجامعات

بحث مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم الطاهر بن طاهر خلال اجتماع عقده يوم أمس الخميس مع وكلاء الشؤون العلمية بجامعات “طرابلس، الزاوية، صبراتة، الجفارة، نالوت، الزنتان، سبها، الجفرة، مصراتة، بني وليد، سرت، خليج السدرة، المرقب، غريان” القدرة اﻻستيعابية لهذه الجامعات للسنوات القادمة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن بن طاهر طالب الحاضرين بتكثيف جهودهم مع اﻹدارة للخروج بمستوى تعليمي جيد موضحا أن اﻹدارة ستشرع المدة القادمة في تأسيس قاعدة بيانات لكل الجامعات مشددا على ضرورة التقيد بالمعلومات والبيانات بالخصوص التي سيطلبها منهم فريق العمل بإدارة شؤون الجامعات بأن تكون بيانات دقيقة لكل اﻷقسام .

وتبادل المجتمعون النقاش ايضا مع مدير مركز اﻻمتحانات محمود البوعزي حول آلية تنسيب الطلبة الخريجين للسنة الماضية لمعرفة الصعوبات والمشاكل التي واجهت المركز لتداركها هذا العام .

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