تفاصيل لقاء “صالح” مع مسؤولين بجامعة عمر المختار

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” عميد جامعة عمر المختار الدكتور “عبد المطلوب أحمد بوفروة ” يرافقه الدكتور “جبريل الديباني ” وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة ” مفتاح الهصك ” وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة وخالد الصالحين ” عميد كلية الآداب والعلوم القبة و رمضان عبد الكريم ” بوفروة نقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة وعضو نقابة موظفي جامعة عمر المختار.

واطلع الدكتور عبد المطلوب أحمد بوفروة عميد الجامعة رئيس مجلس النواب على عدد من القضايا الهامة المتعلقة بجامعة عمر المختار وفروعها في ( القبة ، درنة ) منها استكمال المشاريع وإجراء الصيانة لعدد من المقرات ومن أهمها صيانة فرع الجامعة بدرنة وتحدث أيضا على عدد من الموضوعات الإدارية والمالية والمتعلقة بصرف الاستحقاقات المالية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس وأوضح أن جامعة عمر المختار لم تُخصص لها ميزانية منذ عام 2013م وبالرغم من ذلك استمرت العملية التعليمية دون توقف كما اوضح بأن الجامعة استضافة طلاب نازحين من مختلف المدن نتيجة الحرب التى خاضتها القوات المسلحة الليبية ضد العصابات الارهابية وذلك لاستكمال الدراسة ووفرت لهم الإمكانيات اللازمة،

وتحدث الحاضرين فى عدد من الموضوعات المتعلقة بفروع الجامعة في ( القبة ، درنة) كما تحدث نقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا عن عدد من الامورالمتعلقة بالاستحقاقات لعدد من الجامعات الليبية التابعة لوزراة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة واكد على ضرورة الانتهاء من صرف هذه الاستحقاقات.

وفى نهاية اللقاء أكد المستشار “عقيلة صالح ” بأن جامعة عمر المختار من أهم المؤسسات التعليمية ويشهد لها الجميع بكل ماقامت به من أعمال تستحق كل الثناء التقدير منها استقبال الطلاب النازحين والمحافظة على سير العملية التعليمية .وأكد فخامة رئيس مجلس النواب على ضرورة حلحلة جميع المشاكل المتعلقة بالجامعة حفاظا على سير العملية التعليمية بجامعة عمرالمختار ومتابعتها مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.

