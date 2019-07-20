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ليبيا: حكومة الوفاق تفرج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قالت وزارة العدل الليبية في حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، إنها أفرجت السبت عن آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي “بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة…”. وأكدت في بيان أن ذلك لا يعني إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصلا في التهم المنسوبة”. وكانت إحدى المحاكم الليبية قد أصدرت في 2015 حكما بالإعدام “رميا بالرصاص” بحق ثمانية أشخاص بينهم البغدادي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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