ليبيا: حكومة الوفاق تفرج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

قالت وزارة العدل الليبية في حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، إنها أفرجت السبت عن آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي “بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة…”. وأكدت في بيان أن ذلك لا يعني إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصلا في التهم المنسوبة”. وكانت إحدى المحاكم الليبية قد أصدرت في 2015 حكما بالإعدام “رميا بالرصاص” بحق ثمانية أشخاص بينهم البغدادي.

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