اعتماد أكثر من 120 ملاك وظيفي خلال العامين الماضي والحالي

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين علي أهمية إعداد الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية وإعداد الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية لتنظيم القطاعين العام والخاص.

وأوضح الأمين خلال تصريحات له نشرت عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل ان الوزارة تسعي الي التنظيم السليم للوصول إلى مرحلة ملاك وظيفي لكل وحدة إدارية وفق حجم العمل ومعدلات الأداء المقررة لمنع الزيادة في الوظائف الشاغرة وهو مايتطلب إعداد هيكل تنظيمي وتنظيم داخلي مدروس يعبر عن المهام المطلوبة لكل وحدة إدارية وفق قرار إنشائها.

وأضاف الامين بأنه تم اعتماد اكثر من “120” ملاك وظيفي خلال العامين الماضي والحالي ومفيداً بأن هناك لجان متخصصة تعمل علي وضع الحلول للملاكات الوظيفية المخالفة للقانون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية