البعثة الأممية تحذّر من التصعيد العسكري بطرابلس

دعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ،السبت ،كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتذكرهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه.

و قالت البعثة إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم.

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