اخبار ليبيا الان

بوزعكوك: على الشعب التحرك للتخلص من حفنة الشر التي يقودها حفتر

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع وعضو التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين علي بوزعكوك إن إختطاف النائبة سهام سرقيوة يعد عمل إجرامي لايقبله ضمير أو عقل وقانون بإعتباره إنتهاك لحرمة وحصانة الشعب والعضو الذي ينتخبه عن مدينته وضرب بعرض الحائط من المجرمين الذين لا يوجد لهم أي إعتبار لدى الشعب الذي يدّعون أنهم يريدون خدمته.

بوزعكوك إعتقد خلال تصريح اذيع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد أن هذا العمل ينبأ عن طبيعة الإجرام المتمكنة في من وصفهم بـ”حفنة الشر التي يقودها حفتر” في ليبيا سواء بدرنة وبنغازي والآن في طرابلس بحسب تعبيره، مطالباً الليبيين جميعاً بأن يعوا أن بصمتهم على هذا الظلم سيرون جرائم أكثر من ذلك.

وتابع مضيفاً :” الذين كانوا في القاهرة بالتأكيد من بقايا أعضاء مجلس النواب خافوا وتحركوا بعد أن صدرت بيانات من مجلس النواب في طرابلس ومن الرئاسي و مجلس الدولة لأنهم وجدوا أنفسهم محرجين زميلة لهم كانت معهم في القاهرة هددها العريبي بالقتل هناك عندما تكملت عن عدم رضاها بالهجوم على العاصمة “.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك وإتخاذ موقف من ما يحدث، مشيراً إلى “ورود معلومات تفيد بأن سرقيوة رهينة إعتقال الكتيبة 106 التي يقودها خالد إبن المجرم خليفة حفتر ونحن نقول للعالم أجمع وللأمم المتحدة إستخدام اللغة التي يفهمها ووضعه على قوائم المطلوبين بمحكمة العدل الدولية ومنعه من السفر خارج ليبيا إلى أن يقبض عليه ويقدم للمحاكمة” على حد زعمه.

عضو مجلس النواب طالب الشعب الليبي بالتحرك للتخلص من ماوصفه بـ”المجرم”، مثمناً جهود ما أسماهم بـ”ثوار المنطقة الغربية” الذين قال بأنهم طردوه من غريان على حد قوله.

ويرى أن المواطنين بالعاصمة طرابلس يعيشون في ظل الأمن المتوفر من حكومة الوفاق ووزارة الداخلية أما الفرق هو أن القانون لا زال له هيبة في المدينة بينما هناك لا يوجد إلا “قانون الغاب” الذي يتصرف به من وصفهم بـ “حفتر وعصابته” حسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الاخوانى غبى منه محشش وعايش فى الطراوة ولا يدرى ان نواب الشعب بالقرار رقم 7 قالوا كلمتهم وكلفوا الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر بالقضاء على الارهابيين الاخوان واخوانهم فى الرضاعة من سيد قطب الدواعش والقاعدة وغيرهم الم تسمع ايها التيس زئير الاسود جنوب طرابلس الا تشاهد فوق راسك نسور الجو من الجيش الوطنى بقيادة المجاهد خليفة حفتر حفيد عمر المختار ياحمار واضح ان الكلاب المسعورة فى تركيا اوهموك ان هذا الجيش الوطنى تابع للخوان مع انهم حفنة من الصراصير تتنفس الكذب يصفون انفسهم بانهم ثوار بالله عليك عل يكون الامعة الدمية من اصحاب الطاعة العمياء الاغبياء ثوارا كيف فالثائر هو من يتمرد على الواقع ويريد تغييره والثائر عنده ولاء للوطن وانتم لا ولاء لكم ولا انتماء للوطن بل للتنظيم الدولى ومرشده خارج ليبيا ومن يصدق كلامكم كمن يصدق انه يشرب مياه مجففة ويشترى فنكوش

    رد

  • اتفوا عليك بوز الشر عكوك بن معكوك من مخلفات خيام النكاح الاخوانية تربى على الرزيلة امه داعرة وابوه ديوث لهذا تجده بهذه الغباوة انظر فى المرأة ستقول وانت تنظر اعوذ بالله من شر ما خلق .راس شياطنية شديدة الغباء تستحق كسرها واخراج الجرذ الموجود بداخلها ويسموه مخ وهو سبب هذا الفهم المقلوب فالجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر حفظه الله ورعاه مكلف من نواب الشعب بالقرار رقم 7 بنصاب قانونى وباعترافكم دون ان تدروا لانكم اغبياء كالعادة عندما حاولتم الغاؤه بطريقة غير مشروعة تؤكد الاعتراف بشرعيته المهم كم حجمكم ايها الخوان ضمن الشعب حفنة قليلة من خثالة المجتمع بدليل خسارتكم للانتخابات البرلمانية فى 2014 مما جعلكم تستخدموا السلاح لمنع استكمال الديمقراطية ولكن نهايتكم باتت محسومة لهذا نرى هذه الهلوثة والهزيان من الخوان ومنهم من يستغيث بعد ان عرف انهم غارق لامحالة وان المتغطى باردوغان عريان فهو يغرق فة تركيا هزم فى استطنبول وحزبه يتعرض للتفكك واى خازوق من ليبيا سيقضى عليه تماما فالاخوان وش فقر عليه وهو اول من يسلمهم الى من يطلبهم وبلا ثمن رغم انه يحب المال حبا جما

    رد