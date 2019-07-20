شركة البريقة تشرع في تجهيز محطات وقود متنقلة في طرابلس

أعلنت الخميس شركة البريقة لتسويق النفط أنّها قد بدأت في توزيع الوقود مباشرة للمواطن بمدينة طرابلس، وذلك عن طريق توفير صهاريج متنقلة موزّعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها.

وقد وضعت الشركة مبدئيا شاحنتين لتوزيع الوقود تحت تصرف المواطنين، الأولى بمقرّ كلّية البنات سابقا، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب. كما قالت الشركة عبر صفحتها الرسمية أنها سوف تعلن عن باقي المواقع فور تحديدها.

و كذلك طمأنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات تكفي لسد احتياجات المواطن ولا يوجد اي داعي للازدحام أمام المحطات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية