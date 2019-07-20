اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتخويل وإصدار تصاريح العمل بشركة سرت

في إطار برامج تطوير العاملين في قطاع النفط اختتم يوم الخميس البرنامج التدريبي الخاص بتخويل وإصدار تصاريح العـمل والذي استهدف صقل مهارات المشرفين ومشرفي المجموعات ورؤساء الأقسام ومشرفي الوحدات ومشرفي العمليـات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز .

البرنامج نفذته إدارة السلامة بالتعــاون مع إدارة التدريب والتطوير بالشركة،حيث اشتملت الدورة على خمسة برامج لتخويل وإصدار تصاريح العمل واشتملت الخطة التدريبية على مجموعة من البرامج وهي تقييم المخاطر، والعمل في الأماكن المغلفة، وتصاريح العمل ورصد الغازات.

هذا ومنح المشاركون شهادات مشاركة أو حضور البرنامج التدريبي، على أن يتم تصحيح الامتحان وإخطار المشاركين بالنتائج.

يشار إلى أنه سيتم منح الناجحين بطاقة معتمدة من مراقبة السلامة تخولهم إستصدار تصاريح العمل.

هذا وتعتبر هذه الدورة من أهم الدورات التدريبية والمهمة في مجال النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية