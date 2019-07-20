الوطنية للنفط تناقش خطط تزويد السوق المحلية بالغاز

عقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الإيطالية روما اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين (أ، هـ) بالامتياز (م-ن-41) بحوض صبراتة البحري، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. مصطفى صنع الله.

وحضر الاجتماع كذلك عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كلا من أعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس لجنة إدارة شركة مليته للنفط والغاز حسين ابوسليانه، وممثلين عن شركة أيني إضافة إلى فريق العمل المشترك من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مراحل تطوّر هذا المشروع الذي يهدف إلى تزويد السوق المحلية بمستلزماتها من الغاز وتوفير الكميات المتطلبة للاستهلاك المحلّي، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني.

ومن المتوقّع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للتركيبين (أ،هـ) 760 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، علما بأنّ التركيب (أ) سيدخل خطّ الانتاج بحلول عام 2022، والتركيب (هـ) عام 2024.

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