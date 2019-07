إيطاليا تعرب عن قلقها من اختفاء “سرقيوة”

أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا عن قلقها من خبر اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأكدت السفارة عبر صفتحها الرسمية على تويتر، تضامنها مع البعثة الأممية في ليبيا، في مطالبتها بكشف ملابسات ما حدث مع النائبة سرقيوة والعودة إلى الحوار السياسي لكونه الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

ولليوم الثالث على التوالي لا تتوفر أي “رواية متكاملة” عما حصل لعضوة مجلس النواب سهام سرقيوة التي خُطِفَت من أمام منزلها في مدينة بنغازي ليل الأربعاء الماضي، بعد “اشتباك ناري” بين متظاهرين أمام منزلها وحرس النائبة سرقيوة التي لم تتمكن من النجاة بسيارتها التي حاولت الانطلاق بها رفقة أحد حرسها للابتعاد عن موقع إطلاق النار، فيما تردد أن سيارة يُعْتَقَد أنها عسكرية هي التي تولت أمر سرقيوة، قبل أن ينقطع الاتصال بها، وتختفي أي معلومات عنها.

We are deeply concerned by reports of abduction of #HoR member Siham Serghiwa. We join @UNSMILibya in calling for her immediate release & return to free political dialogue & respect of the rule of law as the only path towards peace and stability in #Libya.

