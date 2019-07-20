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إيطاليا تعرب عن قلقها من اختفاء “سرقيوة”

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا عن قلقها من خبر اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأكدت السفارة عبر صفتحها الرسمية على تويتر، تضامنها مع البعثة الأممية في ليبيا، في مطالبتها بكشف ملابسات ما حدث مع النائبة سرقيوة والعودة إلى الحوار السياسي لكونه الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

ولليوم الثالث على التوالي لا تتوفر أي “رواية متكاملة” عما حصل لعضوة مجلس النواب سهام سرقيوة التي خُطِفَت من أمام منزلها في مدينة بنغازي ليل الأربعاء الماضي، بعد “اشتباك ناري” بين متظاهرين أمام منزلها وحرس النائبة سرقيوة التي لم تتمكن من النجاة بسيارتها التي حاولت الانطلاق بها رفقة أحد حرسها للابتعاد عن موقع إطلاق النار، فيما تردد أن سيارة يُعْتَقَد أنها عسكرية هي التي تولت أمر سرقيوة، قبل أن ينقطع الاتصال بها، وتختفي أي معلومات عنها.

We are deeply concerned by reports of abduction of #HoR member Siham Serghiwa. We join @UNSMILibya in calling for her immediate release & return to free political dialogue & respect of the rule of law as the only path towards peace and stability in #Libya.

— Italy in Libya (@ItalyinLibya) July 19, 2019

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • شين دخلكم مسألة داخلية بين نايبة وناخبيها فى الدائرة ذهبوا لعتابها على كلامها المخالف لارادتهم فهربت منهم وذهبت لتختبئ منهم عند خاششقى وعندما يعود خاششقى ستعود معه

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