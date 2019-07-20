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“الغرياني” يفتح النار على الوفاق

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هاجم المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني في ظهور جديد له عددا من الوزارات في الوفاق، داعيا إلى استبدالها لأن منها من اتخذ موقف الحياد من القتال ومنها من تواطأ مع الجيش الوطني، حسب وصف الغرياني الذي لم يستثنِ في خطابه وزير الداخلية فتحي باشاغا، مستنكرا ما قام به من استرجاع للعلاقات مع فرنسا خاصة في المجال الأمني.

ومنذ مدة طويلة لا حديث على لسان المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني سوى القتال والجبهات ولا جديد يصدر عنه سوى التخوين والتحريض على الموت، وهو المكلف بأن يعظ الناس ويحثهم على التصالح الذي يعد أولى الأولويات عند نشوب الحروب بين المسلمين.

وفتح الشيخ الغرياني مؤخرا جبهة قتاله المعهود، على الوزارات التابعة للوفاق موجها خطابه أقرب ما يكون بصيغة الأمر إلى السراج في أن ينظر في هذه الوزارات التي صنف بعضا منها بالحياد واتخاذ موقف بعيد عن القتال وبعضا آخر بالتعاون مع الطرف الآخر.

ودخلت كلمات الغرياني أروقة المؤسسات وقيادييها الذين ذكر منهم بالاسم وزير الداخلية فتحي باشاغا موجها إليه استهجانا كبيرا بسبب إعادته العلاقات مع فرنسا خاصة فيما يتعلق بالاتفاق الأمني المشترك .

وقد احتوى خطاب الغرياني على جمل مبعثرة هنا وهناك، وتوجيه مبطن منه لمناصريه بأن ينقلبوا على المجلس الرئاسي الذي اتهم عددا من وزاراته بالضعف وهو ما يعد دلالة على أن المفتي المعزول ومن هم في صفه يسعون إلى صناعة وجوه جديدة على هيئة حكومة تلبي أيديولجياتهم .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجلس وسط الداعرات فى تركيا فى استديوهات مكيفة ويقبض دولارات من قطر ومن عرق الداعرات ومع ذلك تجد هذا الديوث يدعوا الى سفك دماء الليبين ويدعوا مشايخ طرابلس الى الذهاب الى محاور القتال لو كنت صادقا انزل انت الى طرابلس واترك احضان الداعرات الفاتنات التركيات وانزل الى غريان الم تقل من يموت فهو شهيد انزل لتنول هذه الشهادة ان كنت صادقا بالطبع لا يفعل ذلك فهو يهودى يود ان يعمر الف عام ويقول كما قال اليهود لسيدنا موسى .اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون . لعمة الله عليك يامجنون

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