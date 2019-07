عدل الوفاق تعلن الإفراج عن البغدادي المحمودي

المتوسط

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، اليوم السبت، الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس للوزراء في نظام معمر القذافي، بسبب وضعه الصحي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “قرارها جاء بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع البغدادي لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسة السجنية، بعد أن استنفذت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل”.

وأضافت الوزارة أن “إطلاق سراح البغدادي تم لدواع صحية”، وأن ذلك “لا يعني نهاية المتابعة القضائية أو إسقاط للتهم المنسوبة إليه”.

