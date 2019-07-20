“تُجّار الشيطان” في ليبيا.. وثائق حصرية منتظرة على 218

لا تزال “تجارة الشيطان” في ليبيا تتصاعد فصولا منذ سنوات، فيما تستغل طبقة سياسية وأمنية باعت نفسها للشيطان، وفتحت أبواب ليبيا أمام كل أشكال “التجارة المُجرّمة والمحرمة”، فيما أصرت طبقة على أن تفتح أبواب بلادها للإرهاب والإرهابيين، مفاقمة أوجاع الليبيين إلى مستويات لا قدرة لكثيرين منهم على احتمالها في السنوات العجاف الثماني الماضية، والتي تستغلها “عصابة الشيطان” في مزيد من النهب لأموال الليبيين، وتوسيع تجارتهم الحرام.

وخلال السنوات القليلة الماضية أثبتت تقارير دولية وأممية موثقة أن تجارة الشيطان أشرف عليها أمراء حرب في العاصمة طرابلس، وأمراء حرب في مدن ليبية أخرى حازوا ثروات لاتجارهم بالبشر، وإشرافهم على عمليات تهريب واسعة لمهاجرين غير قانونيين تم تهريبهم إلى مدن ليبية أولا تمهيدا لزجهم في قوارب متهالكة في عرض البحر الأبيض المتوسط، عدا عن تقطع السبل بعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة والزج بهم في مراكز إيواء مهينة قالت تقارير دولية إنها تنطوي على ممارسة أشكال من العبودية داخلها.

وتبث قناة (218) حلقات خاصة تتضمن وثائق حصرية على تورط مَن باعوا ضمائرهم للشيطان، ومسالك وطرق تجارتهم الحرام في السنوات القليلة الماضية.

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